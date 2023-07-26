«Это уже перебор»: «Пюник» остался без российских футболиста и тренера в матче еврокубка из-за отказа Польши выдать визы

«Пюнику» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций с «Кальмаром» не помогут российские защитник Михаил Коваленко и тренер Роман Монарёв. Обоим посольство Польши отказало в выдаче виз. Ранее они также не приняли участия в выездной встрече с «Нарва Транс» из-за принципиальной позиции литовского консульства. По словам президента ереванцев Артура Согомоняна, УЕФА должен переносить противостояния туда, куда смогут приехать все.

Сейчас российские клубы и сборные отстранены от всех международных соревнований, поэтому единственная возможность для россиян выступать в еврокубках — переход в команды других стран. Но, к сожалению, это не всегда помогает. Защитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко и ассистент главного тренера команды Роман Монарёв будут вынуждены пропустить сразу два выездных матча Лиги конференций из-за отказа в оформлении виз.

В четверг, 27 июля, оба гарантированно не примут участия во встрече с шведским «Кальмаром», так как посольство Польши, отвечающее в стране за Швецию, не выдало им необходимые документы.

«Для нас это серьёзные потери. Мы подключали УЕФА, непосредственно Александр Чеферин и сам клуб просили, но польское посольство отказало, сказав, что это государственная политика. В прошлом году мы также не смогли сыграть оптимальным составом из-за существующих ограничений», — цитирует президента ереванцев Артура Согомоняна Sport24.

По его словам, впервые с данной проблемой они столкнулись ещё в прошлом сезоне, когда лидера коллектива Коваленко не пустили на игру с «Жальгирисом».

Сложности возникли и перед стартовым квалификационным раундом Лиги конференций текущего сезона, поскольку жребий отправил «Пюник» к «Нарва Транс». Как и в случае с шведскими визами, эстонские в Армении оформляет консульство другой страны — литовское. Чиновники опять отказали Коваленко, а также Монарёву и нигерийскому нападающему Таофику Жибрилю. К счастью, гости справились и без них: забили три безответных мяча и вышли в следующий раунд.

Однако в руководстве коллектива всерьёз встревожены поведением отдельных государств, которые занимают принципиальную позицию по россиянам, даже если те, как в случае с «Пюником», профессиональные спортсмены и не собираются посещать их территорию.

«Как нам объяснили в польском консульстве, даже если мы получим для футболиста визу через какую-то другую страну и приедем к ним на игру, там её вполне могут аннулировать, а игрока — депортировать. Это уже перебор, который начинает разрушать всё, причём даже за пределами России. Мы ведь не можем скрыть, что это гражданин РФ. Он по всем документам проходит как россиянин. Естественно, мы не готовы идти на такие риски. В чемпионате Армении есть клубы, где намного больше отечественных легионеров, и они могут столкнуться с ещё более серьёзными трудностями», — посетовал Согомонян.

В качестве способа решения проблемы руководитель предложил УЕФА переносить матчи туда, где пускают представителей всех государств и не станут чинить препятствий. В противном случае, по мнению президента, нарушаются принципы справедливости и честности.

«На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, двое. Для нас это серьёзные потери, ведь это ключевые люди в команде... Мы пытаемся что-то сделать и в прошлом году пытались. Как я понимаю, это беда не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща», — приводит слова Согомоняна «Чемпионат».

С аналогичными трудностями ранее сталкивались и другие европейские коллективы. Например, арендованный у «Краснодара» хавбек Магомед-Шапи Сулейманов в октябре 2022-го не сумел помочь «Хапоэлю» из Беэр-Шевы в гостевом поединке с «Лехом». Россиянам в настоящий момент ограничен въезд в Польшу даже в спортивных целях. В результате без своего ключевого полузащитника израильская команда разошлась с соперником миром.

Страдают и представители других видов спорта. Совсем недавно теннисистке Вере Звонарёвой не позволили принять участие в турнире в Варшаве, на который она была заявлена. Спортсменка прилетела в столицу из Сербии, но пограничники не пропустили её по французскому «шенгену». Позже в МИД Польши объяснили свои действия.

«Россиянка... не была допущена пограничной службой из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка. Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в страну людям, которые поддерживают действия России и Белоруссии», — гласит коммюнике.

Местное Министерство спорта и культуры также не торопится приходить на помощь российским атлетам, даже если организаторы соревнований сами приглашают их, как в случае со Звонарёвой.

«Польская сторона не может влиять на регламент международной федерации. Федерации, управляющие мировым спортом, являются независимыми и автономными организациями, поэтому у Министерства спорта и туризма нет правовых инструментов, с помощью которых оно могло бы влиять на состав спортивных соревнований, организуемых этими федерациями», — цитирует Sport.pl руководителя организации Камиля Бортничука.