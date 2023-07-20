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Президент «Пюника» призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам

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Президент «Пюника» Артур Согомонян призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам.
Президент «Пюника» призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам
  • Gettyimages.ru

«Это общая проблема. Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в тех или иных матчах, значит, надо требовать проведения матчей в странах, где команды смогут участвовать полными составами», — приводит слова Согомоняна «Чемпионат».

20 июля появилась информация, что консульство Литвы в Армении отказало в визах российскому футболисту и тренеру «Пюника».

Ранее сообщалось, что новый главный наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик сможет без нарушения законодательства заниматься тренерской деятельностью в России.

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