Президент «Пюника» призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам

Президент «Пюника» Артур Согомонян призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам.

«Это общая проблема. Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в тех или иных матчах, значит, надо требовать проведения матчей в странах, где команды смогут участвовать полными составами», — приводит слова Согомоняна «Чемпионат».

20 июля появилась информация, что консульство Литвы в Армении отказало в визах российскому футболисту и тренеру «Пюника».

Ранее сообщалось, что новый главный наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик сможет без нарушения законодательства заниматься тренерской деятельностью в России.