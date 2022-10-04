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Канчельскис: глупые люди решили не пускать Сулейманова в Польшу

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с российским полузащитником «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомедом-Шапи Сулеймановым.
Канчельскис: глупые люди решили не пускать Сулейманова в Польшу
  • РИА Новости

«Полнейшее безобразие, что Сулейманова не пускают в Польшу. Спорт и политика должны быть несовместимы. Глупые люди решили не пускать игрока на матч», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

При этом Канчельскис подчеркнул, что российские спортсмены попали в очень сложную ситуацию.

«Нам некуда деваться — остаётся только ждать решения от УЕФА и ФИФА. В данном случае мы просто заложники ситуации», — сказал Канчельскис.

«Хапоэль» сыграет в третьем туре Лиги коференций с «Лехом» на стадионе «Мейски» в Познани 6 октября. Сулейманова из-за российского гражданства не хотят пускать в Польшу на еврокубковый матч.

Ранее агент оценил шансы Сулейманова сыграть в матче Лиги конференций в Польше.





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