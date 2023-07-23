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Спиридонов назвал русофобским решение властей Польши не пустить в страну Звонарёву

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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал решение пограничной службы Польши не пустить в страну российскую теннисистку Веру Звонарёву.
Спиридонов назвал русофобским решение властей Польши не пустить в страну Звонарёву
  • Gettyimages.ru

«Для меня поляки не существуют много лет. Давно надо забыть про эту нацию и страну. Это русофобы чистой воды, что мы и видим по тому, как они относятся к российским спортсменам. Да и не только к спортсменам», — приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».

22 июля на официальном сайте правительства Польши сообщалось, что пограничная служба не пустила 38-летнюю россиянку в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Турнир категории WTA 250 пройдёт в Варшаве с 24 по 30 июля.

Ранее в WTA заявили, что оценят ситуацию с отказом Звонарёвой во въезде в Польшу.

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