В WTA оценят ситуацию с отказом Звонарёвой во въезде в Польшу

В Женской теннисной ассоциации (WTA) дали понять, что изучат инцидент с неразрешением Вере Звонарёвой въехать в Польшу.

«WTA в курсе ситуации со Звонарёвой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков является главным приоритетом организации. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос в ходе мероприятия», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Польские пограничники 22 июля пресекли въезд Звонарёвой в страну. 38-летняя российская теннисистка пыталась попасть в Польшу по французской шенгенской визе рейсом из Белграда в Варшаву.

Уточняется, что Звонарёва 22 июля вылетела из Варшавы в Подгорицу. В МВД дали понять, что россиянка является нежелательной персоной для посещения Польши.

Звонарёва — трёхкратная чемпионка Большого шлема в парном разряде и бронзовый призёр Олимпиады (2008) в одиночном.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон посоветовал Вере Звонарёвой не участвовать в теннисных турнирах в Польше и других недружественных странах.