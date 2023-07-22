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В WTA оценят ситуацию с отказом Звонарёвой во въезде в Польшу

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В Женской теннисной ассоциации (WTA) дали понять, что изучат инцидент с неразрешением Вере Звонарёвой въехать в Польшу.
В WTA оценят ситуацию с отказом Звонарёвой во въезде в Польшу
  • РИА Новости

«WTA в курсе ситуации со Звонарёвой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков является главным приоритетом организации. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос в ходе мероприятия», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Польские пограничники 22 июля пресекли въезд Звонарёвой в страну. 38-летняя российская теннисистка пыталась попасть в Польшу по французской шенгенской визе рейсом из Белграда в Варшаву.

Уточняется, что Звонарёва 22 июля вылетела из Варшавы в Подгорицу. В МВД дали понять, что россиянка является нежелательной персоной для посещения Польши.

Звонарёва — трёхкратная чемпионка Большого шлема в парном разряде и бронзовый призёр Олимпиады (2008) в одиночном.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон посоветовал Вере Звонарёвой не участвовать в теннисных турнирах в Польше и других недружественных странах.

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