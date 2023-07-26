В агентстве Санчеса продолжают работу по переходу в «Спартак», несмотря на возможный запрет АПЛ
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«Мы работаем над трансфером, но не можем дать больше информации. Надеемся на понимание», — приводит слова агентства «Спорт-Экспресс».
Как сообщает The Guardian, Английская премьер-лига (АПЛ) будет всячески препятствовать трансферу. По информации источника, 27-летний колумбиец отклонит предложение красно-белых и рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.
В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
Ранее бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника Санчеса в московский клуб.