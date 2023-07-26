В агентстве Санчеса продолжают работу по переходу в «Спартак», несмотря на возможный запрет АПЛ

Представляющее интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса агентство FV Players рассказало, что продолжит работу по переходу футболиста в «Спартак».

«Мы работаем над трансфером, но не можем дать больше информации. Надеемся на понимание», — приводит слова агентства «Спорт-Экспресс».

Как сообщает The Guardian, Английская премьер-лига (АПЛ) будет всячески препятствовать трансферу. По информации источника, 27-летний колумбиец отклонит предложение красно-белых и рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.

В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ранее бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника Санчеса в московский клуб.