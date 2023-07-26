Агент Санчеса подтвердил срыв перехода защитника «Тоттенхэма» в «Спартак»

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщил о срыве трансфера своего клиента в «Спартак».

«Да, действительно, это конец переговоров», — приводит слова Вильярреала «Евро-Футбол.ру».

Как сообщает The Guardian, Английская премьер-лига (АПЛ) будет всячески препятствовать трансферу. По информации источника, 27-летний колумбиец отклонит предложение красно-белых и рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.

В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в агентстве Санчеса продолжают работу по переходу в «Спартак», несмотря на возможный запрет АПЛ.