Мама Малкома на русском языке написала письмо «Зениту» после ухода сына в «Аль-Хиляль»

Флавиа де Оливейра, мама бразильского нападающего Малкома, написала письмо благодарности бывшему клубу своего сына петербургскому «Зениту».

«Благодарность «Зениту» за всё, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына. Это были четыре года большого счастья и достижений», — написала де Оливейра в соцсетях.

Малком будет играть в «Аль-Хиляле» под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу за €60 млн. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года. Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.

Ранее Малком опубликовал видео, которое посвятил «Зениту».