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«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»

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Саудовский «Аль-Хиляль» анонсировал трансфер нападающего «Зенита» Малкома.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Саудовский клуб выпустил анимационный ролик в своём Twitter

Малком будет играть за команду под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малком прилетит на матч петербургского клуба для прощания с болельщиками.

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