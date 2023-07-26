«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»

Саудовский «Аль-Хиляль» анонсировал трансфер нападающего «Зенита» Малкома.

Саудовский клуб выпустил анимационный ролик в своём Twitter.

Малком будет играть за команду под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малком прилетит на матч петербургского клуба для прощания с болельщиками.