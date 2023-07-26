Медведев рассказал, что Малком вернётся в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что нападающий Малком прилетит на матч петербургского клуба для прощания с болельщиками.

«Попрощался ли Малком? Ему надо было улетать на углублённое медицинское обследование. Он приедет на одну из ближайших домашних игр. Устроим ли ему церемонию? Конечно!» — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.