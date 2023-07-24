Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил переход нападающего «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. €60 млн — внушительная сумма, лишней не будет. Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее», — цитирует Губерниева РИА Новости.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал уход Малкома потерей для чемпионата.