Ветеран «Зенита» Кобелев назвал уход Малкома потерей для чемпионата

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об уходе нападающего «Зенита» Малкома.

«Малком был лучшим игроком чемпионата в прошлом году. И уход такого креативного футболиста, который делает результат, конечно, скажется и на уровне чемпионата, и на игре «Зенита», — цитирует Кобелева «Газета.Ru».

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».