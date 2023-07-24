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Ветеран «Зенита» Кобелев назвал уход Малкома потерей для чемпионата

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об уходе нападающего «Зенита» Малкома.
Ветеран «Зенита» Кобелев назвал уход Малкома потерей для чемпионата
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Малком был лучшим игроком чемпионата в прошлом году. И уход такого креативного футболиста, который делает результат, конечно, скажется и на уровне чемпионата, и на игре «Зенита», — цитирует Кобелева «Газета.Ru».

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. 

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

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