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Салихова: не разделяю визгов радости после продажи Малкома

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Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».
Салихова: не разделяю визгов радости после продажи Малкома
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 млн на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно. Скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов», — цитирует Салихову Sport24.

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. 

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на уход Малкома из «Зенита».

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