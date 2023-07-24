Ловчев о продаже Малкома: «Зенит» таким образом повышает и свой статус, и статус лиги

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на уход бразильского нападающего Малкома из «Зенита».

«Абсолютно логичный шаг — продажа. «Зенит» совершил хорошую сделку, так и надо работать. Клуб купил игрока за огромные деньги, многое с ним в России выиграл, а теперь продаёт плюс-минус за такую же сумму. Питер таким образом повышает и свой статус, и статус лиги, откуда продают за такие деньги», — написал Ловчев в Telegram-канале.

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что уход Малкома в «Аль-Хиляль» скажется на петербургском клубе.