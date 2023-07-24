Узнать больше

Петржела: уход Малкома — большая потеря для «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что уход нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» скажется на петербургском клубе.
Петржела: уход Малкома — большая потеря для «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Безусловно, для «Зенита» уход Малкома — большая потеря. Но в этой сделке есть и плюсы. Уверен, что клуб заработает для себя очень неплохую сумму денег. Сложно отрицать, что он был настоящим лидером команды. Его уход, безусловно, скажется на команде», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. 

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб рассмотрит все варианты в летнее трансферное окно после продажи Малкома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить