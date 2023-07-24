Петржела: уход Малкома — большая потеря для «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что уход нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» скажется на петербургском клубе.

«Безусловно, для «Зенита» уход Малкома — большая потеря. Но в этой сделке есть и плюсы. Уверен, что клуб заработает для себя очень неплохую сумму денег. Сложно отрицать, что он был настоящим лидером команды. Его уход, безусловно, скажется на команде», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб рассмотрит все варианты в летнее трансферное окно после продажи Малкома.