Петржела: уход Малкома — большая потеря для «Зенита»
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«Безусловно, для «Зенита» уход Малкома — большая потеря. Но в этой сделке есть и плюсы. Уверен, что клуб заработает для себя очень неплохую сумму денег. Сложно отрицать, что он был настоящим лидером команды. Его уход, безусловно, скажется на команде», — цитирует Петржелу «Чемпионат».
23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.
22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб рассмотрит все варианты в летнее трансферное окно после продажи Малкома.