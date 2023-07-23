Медведев заявил, что многие игроки заинтересованы в переходе в «Зенит» на замену Малкому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб рассмотрит все варианты в летнее трансферное окно после продажи бразильского нападающего Малкома.

«Наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию — это предпосылка для побед. Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения», — цитирует Медведева РИА Новости.

23 июля гендир сине-бело-голубых подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Медведев высказался о возвращении в клуб полузащитника Вендела.