Узнать больше

Гендиректор «Зенита» сообщил, что Вендел возвращается в расположение клуба

Короткая ссылка
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возвращении в клуб полузащитника Вендела.
Гендиректор «Зенита» сообщил, что Вендел возвращается в расположение клуба
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в её расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять так же», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что нужно обращать внимание и на семейные проблемы футболиста.

«Он потерял тётю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолёт. Надо по-человечески это оценивать», — добавил Медведев.

В прошедшем сезоне полузащитник забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Контракт 25-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» просит у «Палмейраса» €25 млн за Вендела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить