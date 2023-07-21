Гендиректор «Зенита» сообщил, что Вендел возвращается в расположение клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возвращении в клуб полузащитника Вендела.

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в её расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять так же», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что нужно обращать внимание и на семейные проблемы футболиста.

«Он потерял тётю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолёт. Надо по-человечески это оценивать», — добавил Медведев.

В прошедшем сезоне полузащитник забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Контракт 25-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» просит у «Палмейраса» €25 млн за Вендела.