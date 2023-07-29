К недовольству Семака: гол Комличенко с пенальти на 94-й минуте спас «Ростов» от поражения в матче РПЛ с «Зенитом»

«Ростов» и «Зенит» разошлись миром в центральном матче 2-го тура РПЛ. Матео Кассьерра незадолго до перерыва в контратаке открыл счёт, финтом оставив не у дел Максима Осипенко и точно пробив в дальний угол. Однако подопечные Валерия Карпина ушли от поражения в компенсированное ко второму тайму время благодаря пенальти, назначенному за удар Андрея Мостового по ногам Евгению Чернову. Михаил Кержаков угадал направление удара Николая Комличенко, но не дотянулся до мяча.

Уже во втором туре РПЛ «Зенит» ждал крайне непростой матч — выездное противостояние с «Ростовом». Достаточно того, что предыдущая встреча между соперниками, прошедшая здесь в апреле, завершилась нулевой ничьей. Тогда именно южане были главными преследователями лидера и сумели сделать ему подножку.

Зато на этот раз на руку петербуржцам был график. Если оппонент сыграл в Кубке России в среду, то подопечные Сергея Семака — на день раньше. Однако у хозяев имелся свой серьёзный повод для радости. В субботу ФИФА наконец сняла с клуба запрет на регистрацию новичков. Это позволило включить в заявку сразу шестерых новобранцев. А опытные Евгений Чернов и Алексей Ионов появились на поле с первых минут. Это было заметное усиление для коллектива. У гостей же в запасе оказались Марио Фернандес и Страхиня Эракович.

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«Зенит» активно начал игру и уже на первых минутах подал несколько угловых. Однако в целом хозяева спокойно справились с давлением. Более того, вскоре петербуржцы на ровном месте лишились Дмитрия Чистякова. Защитник получил повреждение спины, хотя ни с кем не сталкивался, и вынужден был попросить замену. Вместо него Семаку пришлось экстренно бросать в бой Эраковича. Забегая вперёд, отметим, что дебютант смотрелся весьма уверенно. Он успешно вступал в единоборства и здорово играл в пас под прессингом.

А вот в атаке у гостей до поры получалось немногое. Соперники оборонялись низким блоком и благодаря расстановке с тремя центральными защитниками грамотно перекрыли все свободные зоны. Проникать в чужую штрафную действующим чемпионам практически не удавалось. Казалось, должны были создавать моменты впереди действующие на флангах Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев, но на деле они были совершенно незаметны, как и Матео Кассьерра. Лишь Клаудиньо пытался что-то придумать. Долгое время вспомнить можно было только дальний удар Роберта Ренана выше ворот.

Впрочем, у южан подходов не было вообще. Михаил Кержаков до перерыва оставался практически без работы. Разве что Николай Комличенко старался цепляться за мячи, но его усилий оказалось явно недостаточно, а поддержки из глубины он не получал.

Всё шло к тому, что первый тайм команды закономерно закончат без голов, но на 44-й минуте сине-бело-голубые неожиданно вышли вперёд. Причём создал его тот, от кого это ждали меньше всего, — защитник Дуглас дос Сантос. Великолепной разрезающей передачей со своей половины он бросил Кассьерру в прорыв. Колумбиец в штрафной легко ушёл от Максима Осипенко и точно пробил в дальний угол. Таким образом, в активе форварда теперь значатся три гола в двух встречах нового сезона РПЛ.

Вторая половина матча получилась куда более интересной и насыщенной на события. Во многом это было связано с тем, что «Ростову» необходимо было активизироваться и идти вперёд. Грамотные замены сделал Карпин. На 58-й минуте он выпустил сразу троих свежих футболистов, среди которых было два новичка — Роман Акбашев и Мохаммад Мохеби. Семак ответил рокировкой Мантуана на Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец провёл первый матч за «Зенит» в чемпионате России.

Замены помогли жёлто-синим завладеть инициативой. Особенно хорош на левом фланге был иранец. Своим постоянным давлением он создавал серьёзные проблемы Фернандесу. Едва Мохеби появился на поле, как упустил 100%-ный момент. После тонкого паса Ионова он оказался прямо перед Кержаковым, но не попал в створ. Впрочем, повтор показал, что хавбек, скорее всего, находился в офсайде. Чуть позже он до конца смело пошёл в борьбу с тем же Кержаковым и едва не отобрал у него мяч. В данном эпизоде сперва показалось, что вратарь задел соперника по ногам, но при более внимательном его изучении становилось понятно, что фола не было.

Чуть позже неплохим ударом с линии штрафной отметился и Акбашев, но Кержаков занял идеальную позицию на последнем рубеже и забрал мяч. Ближе к финальному свистку хозяева перешли на навал. Причём в пару к Комличенко отправился Максим Осипенко. К сожалению, в концовке его, как и Чистякова, пришлось менять из-за травмы. Зато Карпин выпустил второго мощного нападающего — Егора Голенкова.

Ход Семака не заставил себя долго ждать — он выпустил Нуралы Алипа и перешёл на расстановку с тремя центральными защитниками. Показалось, это дало свои плоды. У «Ростова» мало что получалось впереди, а форварды банально не получали пасов. Всё шло ко второй подряд победе петербуржцев в рамках РПЛ.

Однако развязка получилась удивительной, а давление южан всё же дало эффект. После одной из подач в штрафную Комличенко выиграл верховую борьбу. Чернов попытался сыграть в мяч, а державший его Мостовой, не успев за соперником, явно ударил его по ногам. Евгений Кукуляк тут же без размышлений указал на точку. Комличенко же просто не имел права упустить такой шанс. Кержаков угадал направление удара, но мяч залетел точно в правый от него угол.

Таким образом «Ростов» ушёл от поражения в противостоянии с действующим чемпионом на 94-й минуте. «Зенит» же не только потерял важнейшие очки, но и остался без Семака. Уже после финального свистка он бросился к бригаде арбитров с претензиями и сразу же был удалён.

«Я подошёл к судье и спросил: видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», — цитирует специалиста «Матч ТВ».