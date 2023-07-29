Семак заменил Чистякова из-за травмы в матче с «Ростовом», Эракович дебютировал за «Зенит»
Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков был заменён из-за травмы в матче второго тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с «Ростовом».
- Gettyimages.ru
Счёт в игре в Ростове-на-Дону 0:0.
Чистяков покинул поле на 17-й минуте. Его заменил Страхиня Эракович. Серб дебютирует за «Зенит».
Ранее сообщалось, что Алексей Ионов выйдет в стартовом составе.
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