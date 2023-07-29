Семак заменил Чистякова из-за травмы в матче с «Ростовом», Эракович дебютировал за «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков был заменён из-за травмы в матче второго тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с «Ростовом».

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