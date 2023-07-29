Узнать больше

Ионов выйдет в стартовом составе «Ростова» в матче РПЛ с «Зенитом»

Короткая ссылка
«Ростов» и «Зенит» опубликовали стартовые составы на матч второго тура чемпионата России по футболу.
Ионов выйдет в стартовом составе «Ростова» в матче РПЛ с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

В составе «Ростова» на поле появятся: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Мелёхин, Ионов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко.

У «Зенита» выйдут: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ренан, Ерохин, Бакаев, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

Игра второго тура пройдёт в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее «Ростов» заявил Ионова, Акбашева и Ваханию на матчи РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить