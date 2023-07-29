Ионов выйдет в стартовом составе «Ростова» в матче РПЛ с «Зенитом»
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В составе «Ростова» на поле появятся: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Мелёхин, Ионов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко.
У «Зенита» выйдут: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ренан, Ерохин, Бакаев, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
Игра второго тура пройдёт в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее «Ростов» заявил Ионова, Акбашева и Ваханию на матчи РПЛ.