«Ростов» заявил Ионова, Акбашева и Ваханию на матчи РПЛ
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Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.
23 июля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что часть новичков команды не сможет принять участие в матче первого тура чемпионата России из-за запрета на регистрацию новых футболистов со стороны ФИФА.
Алексей Ионов, Роман Акбашев, Илья Вахания и иранец Мохаммад Мохеби пополнили состав ростовского клуба летом.
Ранее Валерий Карпин заявил, что запрет ФИФА заявлять новичков спутал карты «Ростову».