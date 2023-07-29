«Ростов» заявил Ионова, Акбашева и Ваханию на матчи РПЛ

«Ростов» заявил полузащитников Алексея Ионова, Романа Акбашева и защитника Илью Ваханию на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

23 июля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что часть новичков команды не сможет принять участие в матче первого тура чемпионата России из-за запрета на регистрацию новых футболистов со стороны ФИФА.

Алексей Ионов, Роман Акбашев, Илья Вахания и иранец Мохаммад Мохеби пополнили состав ростовского клуба летом.

Ранее Валерий Карпин заявил, что запрет ФИФА заявлять новичков спутал карты «Ростову».