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«Ростов» заявил Ионова, Акбашева и Ваханию на матчи РПЛ

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«Ростов» заявил полузащитников Алексея Ионова, Романа Акбашева и защитника Илью Ваханию на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» заявил Ионова, Акбашева и Ваханию на матчи РПЛ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

23 июля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что часть новичков команды не сможет принять участие в матче первого тура чемпионата России из-за запрета на регистрацию новых футболистов со стороны ФИФА. 

Алексей Ионов, Роман Акбашев, Илья Вахания и иранец Мохаммад Мохеби пополнили состав ростовского клуба летом.

Ранее Валерий Карпин заявил, что запрет ФИФА заявлять новичков спутал карты «Ростову».

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