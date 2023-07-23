Карпин заявил, что запрет ФИФА заявлять новичков спутал карты «Ростову»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о запрете ФИФА на игру некоторых новичков в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

«Узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку. На подготовку повлияло. На тренировках, если учитывать контрольные матчи, состав, который был, то всё хорошо. Но это было до сегодняшнего дня, на данный момент всё коту под хвост», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

23 июля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что часть новичков команды не сможет принять участие в матче первого тура чемпионата России из-за запрета на регистрацию новых футболистов со стороны ФИФА. Летом состав ростовского клуба пополнили Алексей Ионов, Роман Акбашев, Илья Вахания и иранец Мохаммад Мохеби.

Ранее сообщалось, что «Ростов» ещё не заявил новичков команды из-за проблем с переводом средств за нападающего Понтуса Альмквиста.