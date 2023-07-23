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Metaratings: «Ростов» не заявил новичков из-за проблем с переводом средств за Альмквиста

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«Ростов» ещё не заявил новичков команды из-за проблем с переводом средств за нападающего Понтуса Альмквиста.
Metaratings: «Ростов» не заявил новичков из-за проблем с переводом средств за Альмквиста
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, российский клуб перевёл деньги «Норчёпингу» за Альмквиста, но в Швеции не смогли снять средства и отправили их обратно.

Из-за этого на клуб был наложен запрет на регистрацию новичков.

В 2022 году Альмквист приостановил контракт с ростовским клубом, воспользовавшись правилом ФИФА.

23 июля «Ростов» сыграет с «Факелом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее «Ростов» объявил о трансфере полузащитника сборной Ирана Мохеби.

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