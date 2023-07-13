«Ростов» объявил о трансфере полузащитника сборной Ирана Мохеби

Пресс-служба «Ростова» объявила о трансфере иранского полузащитника Мохаммада Мохеби.

Сроки соглашения с футболистом в сообщении в Telegram-канале ростовской команды не уточняются.

Сезон-2022/23 игрок провёл в аренде у «Эстегляля», за который провёл 34 матча, забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. Также в прошедшем сезоне 24-летний футболист дебютировал за сборную Ирана в матче с Россией. Всего за иранскую национальную команду Мохеби провёл пять матчей и забил три мяча.

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