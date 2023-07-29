Семак получил красную карточку после матча РПЛ с «Ростовом»

Главный арбитр матча второго тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Зенитом» Евгений Кукуляк после окончания встречи показал красную карточку главному тренеру команды из Санкт-Петербурга Сергею Семаку.

Наставник сине-бело-голубых на повышенных тонах попытался выяснить у рефери причины назначения 11-метрового удара в ворота Михаила Кержакова в концовке матча.

Теперь тренер «Зенита» пропустит как минимум игру третьего тура РПЛ с московским «Динамо».

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1. Гол Николая Комличенко с пенальти на 90-й минуте спас «Ростов» от поражения.

Ранее сообщалось, что Семак заменил Дмитрия Чистякова из-за травмы в матче с «Ростовом».