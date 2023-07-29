Узнать больше

Семак получил красную карточку после матча РПЛ с «Ростовом»

Короткая ссылка
Главный арбитр матча второго тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Зенитом» Евгений Кукуляк после окончания встречи показал красную карточку главному тренеру команды из Санкт-Петербурга Сергею Семаку.
Семак получил красную карточку после матча РПЛ с «Ростовом»
  • РИА Новости

Наставник сине-бело-голубых на повышенных тонах попытался выяснить у рефери причины назначения 11-метрового удара в ворота Михаила Кержакова в концовке матча. 

Теперь тренер «Зенита» пропустит как минимум игру третьего тура РПЛ с московским «Динамо».

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1. Гол Николая Комличенко с пенальти на 90-й минуте спас «Ростов» от поражения.

Ранее сообщалось, что Семак заменил Дмитрия Чистякова из-за травмы в матче с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить