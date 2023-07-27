Шквал голов в Оренбурге, сенсация в Самаре и битва на Дону: ЦСКА, «Балтика» и «Ростов» стартовали с побед в Кубке России

«Оренбург» пропустил шесть безответных мячей от ЦСКА и заканчивал матч вдевятером. «Балтика» одержала волевую победу над «Крыльями Советов» благодаря двум результативным заменам Сергея Игнашевича. Эффектный слаломный проход Кирилла Кравцова в добавленное к первому тайму время помог «Сочи» обыграть «Факел». А мяч Ивана Комарова позволил «Ростову» дожать «Рубин». Чем запомнился игровой день Кубка России — в материале RT.

Разгром команды Ярошика

Перед началом матча между «Оренбургом» и ЦСКА в Оренбурге установилась сильная жара. Незадолго до стартового свистка температура в городе составила +35 °С. Несмотря на это, отменять игру или переносить её на более позднее время не стали. Казалось, в таких условиях, да ещё на искусственном газоне, более привыкшие к нему хозяева получили преимущество.

На деле встреча закончилась для них форменным избиением — 0:6. Настоящим злым гением для соперников стал юный Ярослав Арбузов. На 12-й минуте он сам открыл счёт аккуратным ударом, а буквально в следующей атаке оставил оппонентов в меньшинстве. После тонкой передачи Константина Кучаева он обыграл выбежавшего наперерез Алексея Кеняйкина и вынудил его фолить за пределами штрафной. Павел Кукуян тут же показал нарушителю красную. Однако это лишь отсрочило приговор. Бактиёр Зайнутдинов роскошным выстрелом со стандарта оставил вышедшего на замену Евгения Гошева не у дел.

Вскоре несчастный резервный вратарь пропустил снова. На этот раз Милан Гаич, воспользовавшись удачным рикошетом от Никиты Ермакова, отправил снаряд в сетку с близкой дистанции. А в добавленное к первому тайму время отличился и Фёдор Чалов, легко обыгравший Михаила Сивакова и пробивший между ног Гошеву.

Во второй половине подопечных Иржи Ярошика продолжили преследовать неудачи. Вышедший на замену Антон Заболотный очень хотел забить, смело навязывал борьбу защитникам и всего за шесть минут вынудил Сивакова дважды нарушить на себе правила ценой «горчичников». Так «Оренбург» за полчаса до конца основного времени остался вдевятером.

Хозяева держались даже в таких составах, но незадолго до финального свистка пропустили ещё дважды. Зато поклонникам армейцев должно быть приятно, что свои имена в протокол внесли молодые воспитанники. 18-летний дебютант Матвей Кисляк вовсе отметился красивым точным ударом из-за пределов штрафной. А Ермаков, установив окончательный счёт, оформил своеобразный хет-трик из очков (1 + 2).

Для «Оренбурга» нынешнее поражение стало одним из самых разгромных в истории. С большей разницей он уступал лишь «Зениту» в прошлом сезоне РПЛ — 0:8. Москвичи же одержали крупнейшую для себя победу в истории в рамках Кубка России.

Потрясающий проход Кравцова

Матч между «Факелом» и «Сочи», напротив, проходил при проливном дожде. Однако и в этом случае хозяевам не помогли ни родной газон, ни поддержка почти 15 тыс. зрителей. Кроме того, Дмитрий Хохлов произвёл серьёзнейшую ротацию: по сравнению с противостоянием с «Балтикой» в РПЛ места в старте сохранили лишь Кирилл Кравцов и Николай Заболотный. Забегая вперёд, именно молодой хавбек стал автором победного гола.

Южане открыли счёт уже на пятой минуте, однако дебютный мяч Ивана Игнатьева за новую команду отменили из-за офсайда у партнёра. Но гости продолжили давить и вскоре всё же огорчили Виталия Гудиева по правилам. В данном эпизоде отлично проявил себя другой новобранец — Марсело Алвес. Бразилец здорово подключился к атаке и точно пробил головой после изящной подачи Никиты Бурмистрова с правого края.

Ответ воронежцев не заставил себя ждать. Восстановить статус-кво им помогло стандартное положение. Никита Моцпан выполнил навес от угла поля, а Василий Черов, опередив защитника, с близкой дистанции пробил Заболотного. Казалось, первый тайм так и закончится вничью, но на третьей добавленной минуте роскошным голом отметился Кравцов. После скидки Игнатьева он ушёл от одного оппонента, на входе в штрафную обыграл ещё двоих и точно пробил в дальний.

Во второй половине коллектив Вадима Евсеева вынужден был идти вперёд и раскрываться, но скорее мог пропустить ещё. Если бы не Гудиев, интрига умерла бы гораздо раньше. Виталий не позволил реализовать выходы один на один Кравцову и Игнатьеву и совершил ещё пару важных сейвов. Но когда Фёдор Кудряшов ценой фола остановил забег свежего Луки Джорджевича и получил красную, стало понятно — спастись «Факелу» будет сложно. Точку же в противостоянии поставил сыгравший на добивании Кирилл Заика. Таким образом, «Сочи» под руководством Хохлова одержал вторую победу подряд на старте сезона во всех соревнованиях.

Пророческие замены Игнашевича

Удивительно, но и в третьем поединке игрового дня хозяева потерпели поражение. «Крылья Советов» сенсационно уступили новичку РПЛ «Балтике» — 2:3. Причём по первому тайму предсказать такой исход было невозможно, ведь самарцы вышли вперёд уже на десятой минуте. Владимир Хубулов воспользовался провалом соперников в обороне и легко переиграл Евгения Латышонка.

Подопечные Игоря Осинькина в дальнейшем владели подавляющим преимуществом и имели возможности увеличить разрыв. Очень хороши на флангах были Бенхамин Гарре и юный Никита Салтыков, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за «Акрон». У гостей же не получалось ничего — Иван Ломаев остался почти без работы.

Тем удивительнее оказался камбэк в исполнении калининградцев после перерыва. А осуществить его помогли пророческие замены Сергея Игнашевича. Сразу двое из четверых вышедших на поле по ходу игры исполнителей поразили чужие ворота. Первый гол соорудили свежие защитники Александр Жиров и Роберто Фернандес. После подачи партнёра и неудачного выстрела Гедеона Гузины боливиец грамотно сыграл на добивании.

Далее «Балтику» было уже не остановить. Она проводила одну опасную атаку за другой, тогда как оппоненты выглядели на её фоне потерянными. Уже на 67-й минуте команда заслуженно вырвалась вперёд. И вновь отличился резервист. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикес, воспользовавшись забросом от Максима Кузьмина, легко ушёл от защитника и отметился дебютным голом.

В довершение всех бед усложнил задачу партнёрам Роман Ежов, который неудачной передачей назад фактически вывел Кузьмина один на один и позволил ему переиграть Ломаева. Незадолго до финального свистка сработала и замена Осинькина, когда Гленн Бейл сократил отставание до минимума после паса Салтыкова. Однако до конца оставалось слишком мало времени, и «Балтика» всё же добилась потрясающей волевой победы.

Решающий удар Комарова

«Ростов» и «Рубин» в заключительном противостоянии среды поберегли многих основных исполнителей. Особенно заметную ротацию провёл Валерий Карпин. В результате практику получили молодые Давид Семенчук, Иван Кузнецов, Артур Максецов и Константин Ковалёв. У казанцев ростер также оказался далёким от основного, но на поле было больше опытных футболистов.

Неудивительно, что в первом тайме гости владели небольшим преимуществом. Они активно шли вперёд и пытались продавить оборону соперника, усиленную Максимом Осипенко и Данилой Прохиным. Уже на пятой минуте потрясающий шанс отличиться упустил Умарали Рахмоналиев. После его выстрела с дальней дистанции снаряд скользнул по перекладине, а Сергей Песьяков даже не среагировал.

По истечении получаса коллектив Рашида Рахимова даже забил. Его подопечные разыграли красивую комбинацию в чужой штрафной, которую точным выстрелом завершил Джоэль Фамейе, но рефери зафиксировал небольшой офсайд. Хозяева запомнились разве что ударом Кузнецова из правого угла штрафной, с которым не без труда справился Никита Янович.

Однако во втором тайме игра постепенно выровнялась, чему способствовал и выход на поле Егора Голенкова. А на 60-й минуте был забит единственный мяч. Роман Тугарев и Иван Комаров буквально из ничего создали гол. Первый выполнил классный заброс из глубины на ход партнёру, а второй красиво обыграл защитника и точно пробил.

После этого Карпин бросил в бой ещё нескольких лидеров, что помогло спокойно удержать устраивающий результат. Казанцы в оставшееся до конца время сподобились лишь на пару не самых опасных выстрелов. Плюс Мирлинд Даку в добавленное время упал в штрафной после контакта с соперником, но судья, посовещавшись с коллегами на VAR, определил, что косовар сам споткнулся о защитника.