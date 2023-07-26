Хохлов назвал второй гол «Сочи» одним из ключевых моментов матча с «Факелом» в Кубке России

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о победе своей команды над «Факелом» в матче первого тура Кубка России.

«Второй мяч в раздевалку — это один из ключевых моментов, но более ключевой — это удаление у «Факела» и наш третий гол. Концентрация сегодня была с первой до последней секунды, все были супермотивированы, проявили не только игровые качества, но и характер. Поэтому всем игрокам без исключения благодарен», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 3:1.

У «Факела» отличился Василий Черов (29-я минута). В составе сочинского клуба мячи забили Мигел Силвейра (21-я), Кирилл Кравцов (45 + 3), Кирилл Заика (78-я).

У воронежского клуба был удалён защитник Фёдор Кудряшов (прямая красная, 68-я).

Таким образом, «Сочи» набрал три очка и занимает второе место в группе A. Возглавляет таблицу ЦСКА, который разгромил «Оренбург» (6:0).

В следующем туре «Сочи» встретится с «Оренбургом», а ЦСКА сыграет с «Факелом».

Ранее «Балтика» обыграла «Крылья» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.