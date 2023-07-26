ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА нанёс поражение «Оренбургу» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 6:0.

В составе столичного клуба мячи забили Ярослав Арбузов (12-я минута), Бактиёр Зайнутдинов (17-я), Милан Гаич (22-я), Фёдор Чалов (45 + 1), Матвей Кисляк (87-я) и Никита Ермаков (90-я).

У оренбургского клуба были удалены голкипер Алексей Кеняйкин (14-я, прямая красная). Защитник Михаил Сиваков (две жёлтые карточки, 56-я и 62-я).

Таким образом, ЦСКА набрал три очка и возглавил группу A.

В следующем туре армейский клуб сыграет с «Факелом», а «Оренбург» встретится с «Сочи».

Ранее «Зенит» забил два безответных мяча «Ахмату» в матче первого тура Кубка России.