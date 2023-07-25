Шедевр Клаудиньо, очки Изидора и сейвы Ботнаря: «Зенит» и «Локомотив» одержали победы в Кубке России, «Динамо» уступило

«Зенит» обыграл «Ахмат» благодаря эффектному голу Клаудиньо, а Марио Фернандес дебютировал в составе петербуржцев. «Локомотиву» помог одержать волевую победу над «Уралом» Вильсон Изидор, сравнявший счёт и выполнивший результативную передачу на Наира Тикнизяна. «Динамо» обменялось с «Нижним Новгородом» точными ударами в дебюте, но уступило в серии пенальти. Чем запомнились первые матчи нового сезона Кубка России — в материале RT.

Поражение «Динамо» в серии пенальти

Кубок России в последнее время превратился в настоящий полигон для экспериментов. Для начала в прошлом сезоне полностью изменили формат его розыгрыша, введя групповой этап и поделив команды на Путь регионов и Путь РПЛ. В нынешнем формат остался прежним, зато коллективам из элитного дивизиона пришлось вступить в бой необычайно рано — уже в конце июля. Из-за этого некоторые клубы, например «Зенит», остались недовольны насыщенным календарём на старте.

Уже по первым матчам стало понятно, что многие тренеры будут вынуждены проводить серьёзную ротацию. Так поступил, например, Марцел Личка. После поражения от «Краснодара» новый наставник «Динамо» провёл в стартовом составе десять изменений. Сохранил место в основе только Роберто Фернандес. Впрочем, на поле вышли в основном исполнители, которых резервистами можно назвать условно: Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв. Но нашлось место и двум абсолютным дебютантам: вратарю Илье Купцову и латералю Станиславу Бессмертному.

А вот Сергей Юран бросил в бой почти всех ключевых исполнителей, и это не замедлило сказаться на результате. Уже на седьмой минуте хозяева открыли счёт. Бело-голубые допустили провал в обороне, и Эдгар Севикян после передачи Дмитрия Живоглядова нанёс точный удар. Ответ «Динамо» получился стремительным. Гости накрыли соперника высоким прессингом и вынудили Мамаду Майга ошибиться. А защитник, выполняя подкат под Грулёва на входе в штрафную, невольно стал автором результативной передачи на Гладышева.

В дальнейшем игра проходила с преимуществом нижегородцев, которые регулярно ловили москвичей на контрвыпадах. Особенно здорово смотрелся Севикян, на правом краю легко раз за разом уходивший от медлительного Паршивлюка. Эдуард вполне мог оформлять дубль. Так, в одном из эпизодов он после подачи партнёра чудом не попал в створ с нескольких метров головой. В целом складывалось впечатление, что сами бело-голубые порой не понимали друг друга и дарили мяч хозяевам.

Однако во второй половине ход матча выровнялся, поскольку Личка бросил в бой лидеров: Дениса Макарова, Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, а также вернувшегося из очередной аренды Владислава Карапузова. И именно Захарян, которого слухи отправляют в «Лацио», мог снять все вопросы за 20 минут до окончания основного времени, но его удар приняла на себя штанга.

В серии пенальти фаворитами скорее выглядели гости, учитывая сделанные замены. Но главным героем стал дебютировавший за «Нижний Новгород» Виталий Ботнарь. Он угадал направление практически всех ударов и справился с выстрелами Макарова и Паршивлюка. Купцов же спасти свою команду ни разу не сумел. Таким образом, «Динамо» вслед за осечкой в первом туре РПЛ открыло поражением и новый розыгрыш Кубка страны.

Волевая победа «Локомотива»

А вот другой столичный коллектив, «Локомотив», стартовал с непростой победы над «Уралом». Михаил Галактионов также не обошёлся без ротации, хотя и не такой серьёзной, как в случае с Личкой. Однако в запасе остались Артём Дзюба, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян и другие. И в обновлённом составе железнодорожники полностью провалили дебют. У них совсем не держался мяч, а Вильсон Изидор оказался отрезан от партнёров.

Екатеринбуржцы же, несколько дней назад сенсационно обыгравшие ЦСКА в чемпионате, действовали смело. Они активно шли в прессинг и плели комбинации на чужой половине. И вновь, как и несколько дней назад, открыть счёт удалось Тимуру Аюпову. Только тогда он отличился на 21-й минуте, а теперь — на восьмой. Пока хавбек полностью оправдывает свой переход из «Оренбурга», ведь он отметился уже двумя голами.

Лишь по истечении получаса москвичи пришли в себя и завладели инициативой. Очень быстро они восстановили статус-кво благодаря высокому индивидуальному мастерству своих исполнителей. Антон Миранчук после заброса с правого края технично обработал снаряд грудью и выдал передачу на Изидора, а тот с довольно острого угла протолкнул мяч в сетку. Француз ранее проявил себя как отличный джокер, забив в восьми матчах РПЛ подряд после выходов на замену, а теперь огорчил оппонента, выйдя на поле с первых минут.

Однако без результативной рокировки Галактионов не обошёлся. Сразу после перерыва он выпустил Пиняева и Тикнизяна, и спустя всего несколько минут защитник сборной Армении вывел «Локомотив» вперёд. А ассистировал ему всё тот же Изидор. У «Урала» оставалось достаточно времени, чтобы спастись, и команда имела на это шансы. В частности, здорово смотрелся свежий новичок «шмелей» Гильерме Шеттине. Бразилец цеплялся за мяч на чужой половине и постоянно угрожал чужим воротам. Например, ему удалось вывести Андрея Егорычева почти на пустые, но тот чудом не попал в створ. А в паре эпизодов партнёров выручил Лантратов.

Успех «Зенита» на классе

Не стал изменять словам и Семак. В преддверии встречи с «Ахматом» он внёс серьёзные коррективы в состав по сравнению с игрой с «Нижним Новгородом». На скамейке запасных остались Михаил Кержаков, Роберт Ренан, Дуглас дос Сантос, Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра. Но, пожалуй, больший интерес вызвало дебютное попадание в заявку Марио Фернандеса. Всё-таки вернулся в Северную столицу и Вендел. В начале матча камера выхватила бразильца на трибуне. Футболист откровенно скучал и просмотру встречи предпочитал мобильный телефон.

Понять его было можно, ведь партнёры ещё в первом тайме сумели выйти вперёд. Хозяева ожидаемо владели подавляющей инициативой. Грозненцы же вынуждены были с первых мгновений опуститься назад и терпеливо обороняться. До поры у них это получалось.

Особенно непросто пришлось Марату Быстрову, на фланге которого действовал быстрый и техничный Густаво Мантуан. Латиноамериканец раз за разом уходил от нерасторопного опекуна и создавал опасные моменты для партнёров. Но сначала Клаудиньо не попал в створ с нескольких метров, а затем Дмитрий Чистяков угодил в сетку с внешней стороны.

Однако на 39-й минуте вингер сам поставил точку в красивой размашистой комбинации команды. Андрей Мостовой с левого края покатил мяч низом в штрафную, где Клаудиньо умно пропустил его на Ивана Сергеева. В свою очередь, форвард не пожадничал и выполнил пас вперёд на Мантуана, который с разворота отправил снаряд в сетку.

К чести гостей, они не опустили рук и во второй половине сумели завладеть инициативой и даже создали несколько неплохих шансов. Однако в сложный момент на первый план вышел Васютин, который справился с неприятными выстрелами Заима Дивановича и Быстрова из пределов штрафной.

Понимая, что игра утекает из рук подопечных, Семак выпустил Бакаева и Кассьерру. Но главным событием стал выход Фернандеса на 63-й минуте. С появлением новичка коллектив перестроился на схему с тремя центральными защитниками и больше не оставлял свободных зон сопернику. Что касается Марио, то он действовал достаточно старательно и один раз даже попытался пробить, грамотно подключившись к атаке, но его выстрел успели накрыть. В целом ощущалось, что ветеран пока находится не в лучшей форме.

А в концовке петербуржцы поймали гостей на контратаке и поставили точку. Причём Клаудиньо стал автором потрясающего гола. После классной тонкой передачи Кассьерры в штрафную бразилец технично перебросил Гиорги Шелию, и мяч закатился в дальний.