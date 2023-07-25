Гончаренко объяснил, почему «Урал» проиграл «Локомотиву» в Кубке России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о поражении своей команды от «Локомотива» в матче первого тура Кубка России.

«Надо отдать должное «Локомотиву» — они встрепенулись после пропущенного гола. На самом деле у нас упал уровень игры. Это привело к тому, что начали проигрывать, а потом уже реагировали на результат. Нам не хватало обостряющих передач. Но молодые ребята неплохо вышли и проявили себя», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе столичного клуба мячи забили Вильсон Изидор (34-я минута) и Наир Тикнизян (49-я). У екатеринбургского клуба отличился Тимур Аюпов (восьмая).

Таким образом, «Локомотив» набрал три очка и возглавил группу B.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Рубином», а «Урал» встретится с «Ростовом».

Ранее глава Российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал, почему матчи Кубка России по футболу стартуют уже после первого тура национального чемпионата по футболу.