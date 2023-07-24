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Алаев — о Кубке России по футболу: за календарь проголосовало большинство клубов

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, почему матчи Кубка России по футболу стартуют уже после первого тура национального чемпионата по футболу.

«Почему матчи Кубка России проводятся после первого тура РПЛ? Календарь выбирается на исполкоме РФС при согласовании клубов. Клубы выбрали этот календарь, они за него голосовали. Были разные точки зрения, но большинством было принято такое решение», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

По его словам, надо больше играть летом, когда погода хорошая.

«Понимаем, что клубы хотят зарабатывать дополнительные деньги, проводят концерты. Но когда есть перегиб и сначала мы проводим культурно-развлекательные мероприятия, а потом думаем о футболе, это немножко неправильно», — добавил Алаев.

Глава РПЛ подчеркнул, что на первом плане должен быть футбол.

«Сейчас этот баланс был немножко нарушен, и это повлияло на календарь», — заключил Алаев.

Первыми в Кубке России стартуют клубы РПЛ. Матчи групповой стадии турнира пройдут 25—27 июля.  

Ранее сообщалось, что Алексей Сухой рассудит матч первого тура Кубка России «Краснодар» — «Спартак».

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