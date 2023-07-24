Сухой рассудит матч первого тура Кубка России по футболу «Краснодар» — «Спартак»

Стал известен список арбитров на матчи первого тура Кубка России по футболу.

Бригада судей во главе с Алексеем Сухим назначена на игру «Краснодара» с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Сухому будут судьи на линиях Александр Богданов и Арам Петросян. Резервный арбитр — Антон Фролов, VAR — Сергей Иванов; AVAR — Роман Усачёв.

Встреча «Краснодара» и «Спартака» состоится 27 июля и начнётся в 20:00 мск.

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