Узнать больше

Сухой рассудит матч первого тура Кубка России по футболу «Краснодар» — «Спартак»

Короткая ссылка
Стал известен список арбитров на матчи первого тура Кубка России по футболу.
Сухой рассудит матч первого тура Кубка России по футболу «Краснодар» — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Бригада судей во главе с Алексеем Сухим назначена на игру «Краснодара» с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Сухому будут судьи на линиях Александр Богданов и Арам Петросян. Резервный арбитр — Антон Фролов, VAR — Сергей Иванов; AVAR — Роман Усачёв.

Встреча «Краснодара» и «Спартака» состоится 27 июля и начнётся в 20:00 мск.

Ранее Чакыр вошёл в обновлённый состав ЭСК при президенте РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить