Дубль Хлусевича, ошибка Акинфеева, удаление Александрова и шедевр Гарре: чем запомнился 1-й тур РПЛ

Ошибка Игоря Акинфеева на выходе позволила «Уралу» впервые за 28 лет взять верх над ЦСКА, а удаление Виктора Александрова помогло «Зениту» в гостях дожать «Нижний Новгород». «Спартак» вырвал победу у «Оренбурга» благодаря первому дублю в карьере Даниила Хлусевича, а «Локомотив» свёл матч с «Рубином» к ничьей после очередного удачного выхода на замену Вильсона Изидора. В свою очередь, Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин отметились впечатляющими сольными проходами в игре против «Ахмата». Чем запомнился стартовый тур нового сезона РПЛ — в материале RT.

Исторический успех «Урала»

Стартовый тур вышел не слишком удачным для большинства московских команд. Вслед за «Динамо» поражение потерпел ЦСКА. Но если бело-голубые уступили «Краснодару», то армейцы — скромному «Уралу», долгое время сражавшемуся за выживание в прошлом сезоне. У подопечных Владимира Федотова в Екатеринбурге с самого начала всё пошло не по плану. Розыгрыш едва ли не первого углового у ворот гостей завершился голом. После хорошей подачи Александра Юшина Игорь Акинфеев неудачно сыграл на выходе и дебютировавший за екатеринбуржцев Тимур Аюпов с метра отправил головой мяч в сетку.

Беда не пришла для красно-синих одна. Почти сразу же на ровном месте заработал повреждение Виллиан Роша. Таким образом, бразилец составил компанию в клубном лазарете коллегам по амплуа Игорю Дивееву и Илье Агапову. А потому вместо него в бой пришлось бросать совсем юного 17-летнего Михаила Рядно, до того не проведшего за основную команду ни одного матча.

Окончательно всё стало понятно сразу после перерыва, когда Максим Мухин в борьбе с португальцем Кики явно подыграл себе рукой. Алексей Амелин не заметил нарушения, но посмотрев повтор по просьбе помощников на VAR, указал на «точку». Даниэль Мишкич уверенно реализовал одиннадцатиметровый и упрочил преимущество «Урала».

Только после этого гости вспомнили, что они фавориты и должны идти вперёд. Они прижали соперника к воротам и даже сократили отставание до минимума. Антон Заболотный после розыгрыша стандарта и неудачной скидки всё того же Кики с близкой дистанции отправил снаряд в сетку. Однако шансов спастись у ЦСКА не было, хотя до финального свистка оставалось полчаса. А вышедший на замену вместо автора гола Адольфо Гайч ничем не запомнился.

Так «Урал» одержал историческую победу, ведь в последний раз он брал верх над принципиальным соперником в национальном первенстве в далёком 1995-м. Причём тогда Игорь Ханкеев забил единственный мяч с передачи защищавшего цвета екатеринбуржцев Владимира Федотова. К слову, его визави Виктор Гончаренко впервые обыграл свою бывшую команду в рамках чемпионата России.

Фантастическая реализация Изидора

Едва не начали новый сезон с поражения и «железнодорожники», хотя многие именно их считают одним из главных претендентов на медали. Но игра с вернувшимся в элитный дивизион «Рубином» началась для Артёма Дзюбы и компании с холодного душа. Уже на третьей минуте новичок гостей Мирлинд Даку, отклеившись от Лукаса Фассона в штрафной, головой нанёс точный удар в створ. Примечательно, что подачу на Даку с левого фланга выполнил воспитанник академии Илья Рожков, дебютировавший в основном составе из-за травмы Мацея Рыбуся. Попутно в возрасте 18 лет и 115 дней он стал самым юным автором голевой передачи в истории клуба, улучшив достижение Хвичи Кварацхелии.

Москвичам довольно быстро удалось отыграться. Теперь уже Сергей Пиняев издевательски ушёл от Александра Мартыновича на левом фланге, грамотно поставив корпус, после чего покатил мяч под удар Наиру Тикнизяну. Защитник сборной Армении отличился благодаря рикошету и параллельно продлил свою результативную серию в РПЛ до трёх встреч. Чуть позже Пиняев вывел Максима Глушенкова на рандеву с Юрием Дюпиным, но тот пробил выше из убойной позиции.

Казалось, во второй половине коллектив Михаила Галактионова додавит оппонента, но вместо этого он снова пропустил. И опять грубейшую ошибку допустил Фассон. Получив своевременный пас от Даку, Джоэль Фамейе легко убрал бразильца на замахе и точно пробил в дальний. Другая команда в такой ситуации могла сдаться, но только не «Локомотив», у которого имеется секретное оружие в лице Вильсона Изидора. Вот и на этот раз оно сработало.

Тренер выпустил француза на поле за 19 минут до конца основного времени, и на 88-й он аккуратным ударом головы перебросил Дюпина. Так джокер красно-зелёных отличился в восьмой игре Премьер-лиги после выхода на замену подряд. Примечательно, что навес на него сделал защищавший цвета казанцев на протяжении трёх лет Илья Самошников, появившийся на поле за три минуты до этого.

Спорное удаление Александрова

Со сложностями столкнулся даже «Зенит», который на выезде противостоял с трудом сохранившему прописку в элите «Нижнему Новгороду». В первом тайме хозяева, сделавшие ставку на схему с тремя центральными защитниками и отошедшие на свою половину почти в полном составе, не позволили действующему чемпиону нанести ни одного удара в створ. Команде Сергея Семака впереди явно не хватало оставшегося в запасе Малкома.

Возможно, гостям так бы и не удалось взломать оборону соперника, если бы не удаление Виктора Александрова сразу после перерыва. Зелимхан Бакаев легко ушёл от оппонента на входе в штрафную и вынудил сбить себя с ног. Сергей Иванов сначала обошёлся жёлтой, но, посовещавшись с коллегами на VAR и посмотрев повтор, удалил футболиста, квалифицировав его действия как фол последней надежды.

Решение арбитра вызвало вопросы у Сергея Юрана. По мнению наставника хозяев, тот в аналогичной ситуации у ворот его команды не продемонстрировал бы даже «горчичника». А руководство клуба решило обратиться в ЭСК РФС с просьбой разобрать спорный эпизод.

«Для меня очевидно, что Бакаев пробрасывал мяч не ближе к створу ворот, а в сторону, то есть параллельно им. Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок «Зенита» выходил один на один и точно бы забил», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Примечательно, что добить оставшихся в меньшинстве нижегородцев помогли игроки, в прошлом сезоне находившиеся в тени Малкома. Вышедший на месте правого полузащитника Бакаев не только вынудил Александрова заработать красную карточку, но и отметился голевой скидкой. А Матео Кассьерра, который не мог открыть счёт голам в составе «Зенита» в первенстве до апреля, оформил дубль в первом же туре.

Эффектные голы «Крыльев Советов»

Неожиданным можно назвать и домашнее поражение «Ахмата» от «Крыльев Советов», ведь грозненцы в мае финишировали на пятом месте в таблице национального первенства, тогда как самарцы — на аналогичном с конца. Однако гости не только оказались сильнее, но и забили два мяча — один краше другого.

Сначала Бенхамин Гарре напомнил, почему в юности за ним охотились европейские топ-клубы. Воспитанник «Манчестер Сити» совершил потрясающий сольный проход. Войдя в штрафную, он пробросил мяч мимо Бернарда Бериши и Марата Быстрова, затем ушёл от Ясмина Челиковича и сильно пробил. Можно смело сказать, аргентинец полностью адаптировался в России, ведь он не только демонстрирует потрясающую технику, но и конвертирует её в полезные действия. В последних шести турах чемпионата в активе вингера четыре гола и одна результативная передача.

Но если шедевр Гарре никого не удивил, то гол в аналогичном стиле больше склонного к разрушению Сергея Бабкина приятно шокировал. Вышедший на замену хавбек, воспользовавшись усталостью защитников, легко оставил в дураках двоих из них и отправил снаряд в сетку. Небольшой ложкой дёгтя для подопечных Игоря Осинькина стал реализованный Гамидом Агаларовым в компенсированное время пенальти.

Неожиданный герой «Спартака»

Единственная столичная команда, которой удалось одержать победу в стартовом туре — «Спартак». Но и красно-белые в фирменном стиле заставили болельщиков понервничать в домашнем противостоянии с «Оренбургом». Они владели подавляющим преимуществом, создали массу опасных моментов, однако едва не потеряли очки.

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В первом тайме счёт долгое время оставался равным лишь благодаря потрясающей игре Николая Сысуева. Голкипер совершил несколько сейвов, а в одном из эпизодов его подстраховал Матиас Перес, вынесший мяч с линии. Но перед тем как уйти на перерыв, хозяева всё-таки вышли вперёд, причём сделали это после эффектной комбинации. Роман Зобнин выполнил красивый черпачок в штрафную, Антон Зиньковский пяткой в касание сделал скидку на Квинси Промеса, а тот убрал на ложном замахе защитника и покатил на дальний угол оставшемуся без присмотра Виктору Мозесу.

Казалось, подопечные Гильермо Абаскаля спокойно додавят соперника после перерыв, но вместо этого они дважды пропустили после розыгрыша собственных угловых на чужой половине поля. Причем в обоих случаях атаки гостей разогнал Лукас Вера. Сначала после его паса Дмитрий Воробьёв красиво прокинул мяч мимо Алексиса Дуарте и восстановил статус-кво. А затем Габриэль Флорентин совершил рейд в чужую штрафную со своей половины поля и с рикошетом от штанги отправил снаряд в дальний угол.

Однако «Спартак» при Абаскале привык не опускать руки и биться до последнего, за что фортуна его вознаграждает. На этот раз в тяжёлый момент бремя лидерства на себя взвалил Даниил Хлусевич. Не отличающийся высокой результативностью крайний защитник за 16 минут отличился дважды и оформил первый дубль в карьере на взрослом уровне. Сперва уроженец Симферополя с линии штрафной мощно пробил под перекладину с поправкой на рикошет, а затем прошил Сысуева с ближней дистанции, сыграв в стеночку с Михаилом Игнатовым. Стоит отметить, что вышедший на замену хавбек вернул мяч партнёру пяткой.