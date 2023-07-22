«Крылья Советов» победили «Ахмат» в первом туре РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре открыл счёт. А на 85-й минуте полузащитник Сергей Бабкин удвоил преимущество команды. На 94-й минуте Гамид Агаларов с пенальти забил единственный гол «Ахмата».

«Крылья Советов» в матче второго тура сыграют с «Динамо» 29 июля, а «Ахмату» предстоит игра с ЦСКА 30 июля.

Ранее «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата России по футболу.