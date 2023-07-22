Узнать больше

«Крылья Советов» победили «Ахмат» в первом туре РПЛ

Короткая ссылка
«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Крылья Советов» победили «Ахмат» в первом туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре открыл счёт. А на 85-й минуте полузащитник Сергей Бабкин удвоил преимущество команды. На 94-й минуте Гамид Агаларов с пенальти забил единственный гол «Ахмата».

«Крылья Советов» в матче второго тура сыграют с «Динамо» 29 июля, а «Ахмату» предстоит игра с ЦСКА 30 июля.

Ранее «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить