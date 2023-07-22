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Гол Изидора спас «Локомотив» от поражения в матче первого тура РПЛ с «Рубином»

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Московский «Локомотив» и казанский «Рубин» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата России по футболу.
Гол Изидора спас «Локомотив» от поражения в матче первого тура РПЛ с «Рубином»
  • РИА Новости

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе железнодорожников мячи забили Наир Тикнизян (23-я минута), Вильсон Изидор (87-я). В команде из столицы Татарстана отличились Мирлинд Даку (третья), Джоэль Фамейе (58-я).

«Локо» 30 июля в матче второго тура сыграет на выезде с воронежским «Факелом». «Рубин» в этот же день примет «Оренбург».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» в гостях нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче первого тура чемпионата России.

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