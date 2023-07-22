Дубль Кассьерры принёс победу «Зениту» в матче первого тура РПЛ с «Пари НН»
- РИА Новости
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака.
Мячи забил Матео Кассьерра (57-я, 83-я минута). Нижегородская команда осталась в меньшинстве во втором тайме после удаления Виктора Александрова (51-я).
В матче второго туре 29 июля «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом». «Пари НН» в этот же день — на выезде с екатеринбургским «Уралом».
Ранее сообщалось, что первое удаление в РПЛ сезона-2023/24 заработал защитник «Пари НН» в матче с «Зенитом».