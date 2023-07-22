Гендиректор «Рубина»: есть глобальная задача — вернуться в топ России

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал о задачах клуба в сезоне-2023/24.

«Не буду озвучивать сейчас конкретные цели, но о борьбе только за сохранение места в РПЛ речи не идёт. У нас есть глобальная задача — вернуться в топ России», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».

В первом туре Российской премьер-лиги «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что его подопечные допустили ряд неоправданных ошибок в матче с «Рубином».