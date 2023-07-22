Галактионов — о матче с «Рубином»: мы не имеем права пропускать такие лёгкие мячи

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что его подопечные допустили ряд неоправданных ошибок в матче первого тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».

«Мы не имеем права пропускать такие лёгкие мячи. Разберём их и постараемся исправиться. «Рубин» нас несколько раз ловил на контратаках», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Тем не менее, по его мнению, «Локо» создавал голевые моменты вследствие работы нападающих.

«Дзюба эффективно исполнял роль игрока, через которого все эти атаки получались. У нас были острые моменты, например у Глушенкова», — добавил Галактионов.

Гол Вильсона Изидора спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином» (2:2). Железнодорожникам пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели заявил, что провёл неплохой первый матч за новую команду.