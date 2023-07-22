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Сарвели — о дебюте за «Локомотив» в матче РПЛ с «Рубином»: даже не успел «задохнуться»

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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели считает, что провёл неплохой первый матч за новую команду.
Сарвели — о дебюте за «Локомотив» в матче РПЛ с «Рубином»: даже не успел «задохнуться»
  • Gettyimages.ru

«Ребята меня хорошо приняли, молодая команда. Мне всё нравится, я счастлив. Да, в какие-то моменты было тяжеловато, но в первые игры всегда так. Хотя я даже не успел «задохнуться». Сегодня «Локомотив», конечно, потерял очки», — цитирует Сарвели «Матч ТВ».

По его словам, матч первого тура с казанским «Рубином» получился тяжёлым и сложным.

«Допустили ошибки, из-за которых пропустили голы. Всю игру в концовке и начале таймов приходилось отыгрываться. Будем разбираться, есть время до следующей игры», — добавил Сарвели.

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2. Сарвели провёл на поле 84 минуты, но не отметился результативными действиями.

25-летний форвард подписал контракт до лета 2026 года. В составе «Сочи» в сезоне-2022/23 нападающий забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 32 матчах во всех турнирах.

Ранее Сарвели заявил, что постарается забить за «Локомотив» побольше голов.

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