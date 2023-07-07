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Сарвели: постараюсь забить за «Локомотив» побольше голов

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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о желании забивать побольше голов за клуб.

«Психологически я себя нормально чувствую. С кем больше общаюсь? С ребятами, которых знал раньше. Это Пиняев, Глушенков. Я могу прибавить в скорости, забеганиях, вбеганиях в штрафную. Постараюсь забить за новую команду побольше голов», — приводит слова Сарвели «Евро-Футбол.Ру».

25-летний форвард подписал контракт до лета 2026 года. Сарвели будет выступать за столичный клуб под восьмым номером.

В сезоне-2022/23 нападающий забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 32 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Его соглашение с клубом было рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что Сарвели сможет помочь команде в атаке.

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