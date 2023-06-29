Спортдиректор «Локомотива» Ульянов: Сарвели добавит команде вариативности в атаке

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов считает, что нападающий Владислав Сарвели сможет помочь команде в атаке.

«Владислав был в сфере наших интересов ещё зимой, когда мы его и других футболистов рассматривали для усиления команды. Все ребята помогут ему быстро влиться в команду, а его результативные действия, показанные в предыдущих клубах, добавят нам вариативности в атаке», — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива».

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с форвардом будет действовать до лета 2026 года. Сарвели будет выступать за столичный клуб под восьмым номером.

В прошедшем сезоне нападающий забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 32 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Его соглашение с клубом было рассчитано до 30 июня 2025 года.

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