В «Эмполи» опровергли новость об интересе к Тикнизяну
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«Нет, это неправда», — цитирует Аккарди Sport24.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Тикнизян входит в список возможных приобретений «Эмполи» и «Болоньи».
По информации источника, скауты итальянских команд следили за игрой футболиста в матчах сборной Армении в квалификации чемпионата Европы — 2024.
Тикнизян в сезоне-2022/23 в чемпионате и Кубке России в 37 матчах забил пять мячей и сделал пять результативных передач. 24-летний защитник в составе сборной Армении в июне в отборочных встречах на чемпионат Европы 2024 года с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1) отметился голом и результативной передачей.
Ранее спортивный директор «Болоньи» опроверг информацию об интересе к Тикнизяну.