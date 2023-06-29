В «Эмполи» опровергли новость об интересе к Тикнизяну

Спортивный директор «Эмполи» Пьетро Аккарди прокомментировал сообщения об интересе клуба к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Нет, это неправда», — цитирует Аккарди Sport24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Тикнизян входит в список возможных приобретений «Эмполи» и «Болоньи».

По информации источника, скауты итальянских команд следили за игрой футболиста в матчах сборной Армении в квалификации чемпионата Европы — 2024.

Тикнизян в сезоне-2022/23 в чемпионате и Кубке России в 37 матчах забил пять мячей и сделал пять результативных передач. 24-летний защитник в составе сборной Армении в июне в отборочных встречах на чемпионат Европы 2024 года с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1) отметился голом и результативной передачей.

Ранее спортивный директор «Болоньи» опроверг информацию об интересе к Тикнизяну.