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Гончаренко: Кулаков, Бикфалви и Филипенко рвутся в бой, не хотят сдавать позиции молодым

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко заявил, что ветераны команды готовы составить конкуренцию молодым игрокам в новом сезоне РПЛ.
Гончаренко: Кулаков, Бикфалви и Филипенко рвутся в бой, не хотят сдавать позиции молодым
  • Gettyimages.ru

«Молодые большую нагрузку получают, ветераны более в щадящем режиме работают. Хотя все ветераны — и Денис Кулаков, и Эрик Бикфалви, и Егор Филипенко — рвутся в бой, не хотят сдавать позиции», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 «Урал» набрал 36 очков и занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Краснодар» сделали официальные предложения по Пивню.

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