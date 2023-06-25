Гончаренко: Кулаков, Бикфалви и Филипенко рвутся в бой, не хотят сдавать позиции молодым

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко заявил, что ветераны команды готовы составить конкуренцию молодым игрокам в новом сезоне РПЛ.

«Молодые большую нагрузку получают, ветераны более в щадящем режиме работают. Хотя все ветераны — и Денис Кулаков, и Эрик Бикфалви, и Егор Филипенко — рвутся в бой, не хотят сдавать позиции», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 «Урал» набрал 36 очков и занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Краснодар» сделали официальные предложения по Пивню.