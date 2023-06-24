Sport24: «Урал» и «Краснодар» сделали официальные предложения по Пивню

Защитник «Маккаби» Шахар Пивнь может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает Sport24, «Урал» и «Краснодар» сделали официальные предложения по футболисту.

По информации источника, «Маккаби» отклонил оба предложения.

В сезоне-2022/23 израильтянин провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.