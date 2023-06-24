Sport24: «Урал» и «Краснодар» сделали официальные предложения по Пивню
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Как сообщает Sport24, «Урал» и «Краснодар» сделали официальные предложения по футболисту.
По информации источника, «Маккаби» отклонил оба предложения.
В сезоне-2022/23 израильтянин провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.