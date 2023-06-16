Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Иванов: мы бы хотели видеть Марадишвили в «Урале»

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.
Иванов: мы бы хотели видеть Марадишвили в «Урале»
  • Gettyimages.ru

«Мы бы хотели видеть этого игрока в «Урале». Гончаренко знает его по совместной работе в ЦСКА. Мы так понимаем, что Константин получит грузинский паспорт и будет считаться легионером. Мы нацелены всё-таки на футболистов с российским паспортом», — цитирует Иванова «СЭ».

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Марадишвили стал лучшим ассистентом Кубка России сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить