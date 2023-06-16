Иванов: мы бы хотели видеть Марадишвили в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.

«Мы бы хотели видеть этого игрока в «Урале». Гончаренко знает его по совместной работе в ЦСКА. Мы так понимаем, что Константин получит грузинский паспорт и будет считаться легионером. Мы нацелены всё-таки на футболистов с российским паспортом», — цитирует Иванова «СЭ».

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Марадишвили стал лучшим ассистентом Кубка России сезона-2022/23.