Ташуев раскритиковал игроков «Ахмата» за отсутствие самоотдачи в матче с «Крыльями»
- РИА Новости
«Когда у команды нет ресурсов, игроки, выходящие на поле, должны пахать. Возможно, в ущерб качеству работы с мячом. Самая большая претензия, о которой я говорил в раздевалке, то что не хватало ответственности за эпизод, понимания, что победу нужно выгрызать, умирать на поле, до последнего биться. Нельзя прощать, когда нет нужного отношения к игре и отношения к болельщикам», — приводит слова Ташуева пресс-служба грозненского клуба.
Встреча проходила на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу самарской команды.
В следующем туре «Ахмат» 30 июля примет московский ЦСКА, а «Крылья Советов» 29-го числа сыграют в гостях со столичным «Динамо».
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» в игре первого тура РПЛ.