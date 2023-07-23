Ташуев раскритиковал игроков «Ахмата» за отсутствие самоотдачи в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев раскритиковал игроков грозненской команды за отсутствие самоотдачи в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Когда у команды нет ресурсов, игроки, выходящие на поле, должны пахать. Возможно, в ущерб качеству работы с мячом. Самая большая претензия, о которой я говорил в раздевалке, то что не хватало ответственности за эпизод, понимания, что победу нужно выгрызать, умирать на поле, до последнего биться. Нельзя прощать, когда нет нужного отношения к игре и отношения к болельщикам», — приводит слова Ташуева пресс-служба грозненского клуба.

Встреча проходила на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу самарской команды.

В следующем туре «Ахмат» 30 июля примет московский ЦСКА, а «Крылья Советов» 29-го числа сыграют в гостях со столичным «Динамо».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» в игре первого тура РПЛ.