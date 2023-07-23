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Абаскаль назвал недопустимыми действия «Спартака» во втором тайме матча с «Оренбургом»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился комментарием после победы над «Оренбургом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Абаскаль назвал недопустимыми действия «Спартака» во втором тайме матча с «Оренбургом»
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«Мы не можем ждать до последнего момента, чтобы вырывать победу в концовке, притом что мы доминировали. То, что было во втором тайме, когда мы позволяли проводить быстрые контратаки после угловых, — недопустимо», — цитирует Абаскаля Sport24.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2.

Один мяч за красно-белых забил Виктор Мозес (45+1), дубль оформил Даниил Хлусевич (76-я минута, 90+1). У оренбургской команды отличились Дмитрий Воробьёв (51-я) и Габриэль Флорентин (67-я).  

«Спартак» в матче второго тура сыграет с «Балтикой», а «Оренбург» встретится с «Рубином».

Ранее защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич впервые в карьере оформил дубль в РПЛ.

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