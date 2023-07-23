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Хлусевич впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич отрыл счёт дублям в чемпионате России по футболу.
Хлусевич впервые в карьере оформил дубль в РПЛ
  • РИА Новости

Красно-белые в матче первого тура на своём поле нанесли поражение «Оренбургу» (3:2). Хлусевич забил второй и третий голы на 76-й и 91-й минуте соответственно. Таким образом, 22-летний футболист впервые в карьере оформил дубль в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также эти голы стали первыми за столичную команду.

Хлусевич в конце октября 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до 1 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд, начав свой 21-й сезон в чемпионате России.

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