Хлусевич впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич отрыл счёт дублям в чемпионате России по футболу.

Красно-белые в матче первого тура на своём поле нанесли поражение «Оренбургу» (3:2). Хлусевич забил второй и третий голы на 76-й и 91-й минуте соответственно. Таким образом, 22-летний футболист впервые в карьере оформил дубль в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также эти голы стали первыми за столичную команду.

Хлусевич в конце октября 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до 1 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд, начав свой 21-й сезон в чемпионате России.