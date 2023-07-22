Акинфеев установил рекорд по числу сезонов в чемпионате России — 21
- РИА Новости
Голкипер ЦСКА в матче с «Уралом» начал свой 21-й сезон в элитном дивизионе. Таким образом, он обошёл Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.
Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и десять игр сыграл на ноль. Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.
Ранее полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о победе екатеринбургского клуба над ЦСКА в первом туре РПЛ.