Акинфеев установил рекорд по числу сезонов в чемпионате России — 21

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд, начав свой 21-й сезон в чемпионате России.

Голкипер ЦСКА в матче с «Уралом» начал свой 21-й сезон в элитном дивизионе. Таким образом, он обошёл Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и десять игр сыграл на ноль. Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

Ранее полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о победе екатеринбургского клуба над ЦСКА в первом туре РПЛ.