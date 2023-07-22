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Аюпов: «Уралу» не так просто далась игра с ЦСКА

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Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о победе екатеринбургского клуба в первом туре РПЛ над ЦСКА.
Аюпов: «Уралу» не так просто далась игра с ЦСКА
  • РИА Новости

«Раз добились победы, то выполнили план на игру. Естественно, всё было не так просто. Соперник создавал моменты, были угрозы нашим воротам, но по‑другому в матче против ЦСКА быть не могло. В концовке была небольшая нервотрёпка. Главное, что выстояли и победили», — цитирует Аюпова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

В составе екатеринбургского клуба мячи забили Тимур Аюпов на 21-й минуте и Даниэль Мишкич на 54-й с пенальти. У красно-синих отличился Антон Заболотный на 63-й.

ЦСКА проиграл «Уралу» впервые с 1995 года.

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24.

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